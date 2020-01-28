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https://ria.ru/20200128/1563972394.html
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
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РИА Новости

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

15:25 28.01.2020 (обновлено: 23:33 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, а для детей — 10 383 рубля.
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Как отмечается в пояснительной записке, по сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум уменьшился на 3,7% (для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2). Это обусловлено снижением цен на продукты питания, на основе которых рассчитывается показатель.
Так, прежде всего подешевели картофель (на 25,8%), капуста (на 18,2%), морковь (на 29,3%), а также другие овощи, которые составляют значительную часть потребительской корзины. Кроме того, снизились цены на сахар-песок (на 15,4%), немного подешевели свинина и куры, а говядина, молоко и молочные продукты несколько подорожали.
В третьем квартале величина прожиточного минимума составила 11 012 рублей, в том числе среди трудоспособного населения — 11 942 рубля, среди пенсионеров — 9090 рублей, среди детей — 10 838 рублей. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине равнялась 5080 рублей.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Всем без исключения чиновникам поставить зарплату в 2 прожиточных минимума. Посмотрим как долго эти "слуги народа" смогут на них прожить.
28 января, 16:18
ddtarkhov
934161319
Похоже на близкий конец государства...
28 января, 15:32
Сергей Потапов
750161237147
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