Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей. Архивное фото

Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, а для детей — 10 383 рубля.

Как отмечается в пояснительной записке, по сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум уменьшился на 3,7% (для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2). Это обусловлено снижением цен на продукты питания, на основе которых рассчитывается показатель.

Так, прежде всего подешевели картофель (на 25,8%), капуста (на 18,2%), морковь (на 29,3%), а также другие овощи, которые составляют значительную часть потребительской корзины. Кроме того, снизились цены на сахар-песок (на 15,4%), немного подешевели свинина и куры, а говядина, молоко и молочные продукты несколько подорожали.

В третьем квартале величина прожиточного минимума составила 11 012 рублей, в том числе среди трудоспособного населения — 11 942 рубля, среди пенсионеров — 9090 рублей, среди детей — 10 838 рублей. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине равнялась 5080 рублей.