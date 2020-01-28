ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен

"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации — до 31 января", — добавил он.

В середине января Голомолзин сообщал агентству, что ФАС внимательно изучит, насколько это обоснованно, однако на тот момент жалоб еще не было.