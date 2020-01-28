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ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен
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РИА Новости

ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен

16:01 28.01.2020 (обновлено: 16:13 28.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ждет объяснений от сотовых операторов в связи с повышением тарифов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации — до 31 января", — добавил он.
Ранее стало известно, что ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов.
В середине января Голомолзин сообщал агентству, что ФАС внимательно изучит, насколько это обоснованно, однако на тот момент жалоб еще не было.
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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