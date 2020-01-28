Концерт памяти Халилова пройдет в Москве 29 января

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Концерт Центрального военного оркестра Минобороны России памяти Валерия Халилова пройдет 29 января в Московской консерватории имени Чайковского, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".
"Двадцать девятого января 2020 года в 19.00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны России, посвящённый памяти первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова", - говорится в сообщении.
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В первом отделении концертной программы прозвучат произведения, написанные Халиловым. Во втором отделении зрители услышат музыку военных композиторов: Иванова-Радкевича, Кюсса, Диева, Калинковича, Дрейзина, Шатрова, Чернецкого, Агапкина. За дирижёрским пультом в этот вечер будут начальник оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.
Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов был автором, одним из идейных вдохновителей и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе в Сочи самолёта Минобороны России, направлявшегося в Хмеймим (Сирия). Вместе с ним разбился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.
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