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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
Фестиваль "Спасская башня"
2020-01-28T16:23+0300
https://ria.ru/20200128/1563972312.html
Концерт памяти Халилова пройдет в Москве 29 января
https://cdn23.img.ria.ru/images/148463/98/1484639864_0:92:3076:1822_1036x0_80_0_0_806dbe5e59c68842a6115513f9a2235e.jpg
РИА Новости

Концерт памяти Халилова пройдет в Москве 29 января

15:40 28.01.2020 (обновлено: 16:23 28.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВалерий Халилов
Валерий Халилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Концерт Центрального военного оркестра Минобороны России памяти Валерия Халилова пройдет 29 января в Московской консерватории имени Чайковского, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".
"Двадцать девятого января 2020 года в 19.00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны России, посвящённый памяти первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова", - говорится в сообщении.
Открытие мемориальной доски Валерию Халилову в Москве
30 января 2019, 18:03Фестиваль "Спасская башня"
В Москве открыли мемориальную доску Валерию Халилову
В первом отделении концертной программы прозвучат произведения, написанные Халиловым. Во втором отделении зрители услышат музыку военных композиторов: Иванова-Радкевича, Кюсса, Диева, Калинковича, Дрейзина, Шатрова, Чернецкого, Агапкина. За дирижёрским пультом в этот вечер будут начальник оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.
Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов был автором, одним из идейных вдохновителей и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе в Сочи самолёта Минобороны России, направлявшегося в Хмеймим (Сирия). Вместе с ним разбился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.
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Фестиваль "Спасская башня"Центральный военный оркестр Министерства обороны РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ХалиловМоскваМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
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