Концерт памяти Халилова пройдет в Москве 29 января

"Двадцать девятого января 2020 года в 19.00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны России, посвящённый памяти первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова", - говорится в сообщении.

В первом отделении концертной программы прозвучат произведения, написанные Халиловым. Во втором отделении зрители услышат музыку военных композиторов: Иванова-Радкевича, Кюсса, Диева, Калинковича, Дрейзина, Шатрова, Чернецкого, Агапкина. За дирижёрским пультом в этот вечер будут начальник оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.