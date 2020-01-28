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Британия допустит Huawei к развитию сети 5G в ограниченном режиме
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РИА Новости

Британия допустит Huawei к развитию сети 5G в ограниченном режиме

15:25 28.01.2020 (обновлено: 15:44 28.01.2020)
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
ЛОНДОН, 28 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании приняло решение о допуске китайской компании Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, передают британские СМИ.
Ожидается, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

"Huawei будет исключен из всех связанных с безопасностью и критически важных сетей", - сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.
Как ранее заявлял премьер-министр Борис Джонсон, правительство при решении о допуске Huawei к 5G руководствуется интересами пользователей, которые должны получить доступ к современным высокотехнологичным услугам, так и вопросами национальной безопасности.
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Ранее США заявляли, что в случае допуска Британией технологий Huawei к сетям 5G, им придется пересмотреть отношения с Великобританией в области разведки. Госсекретарь США Майк Помпео также отмечал, что, допуская Huawei к 5G, Лондон ставит под угрозу суверенитет Великобритании.
Британские СМИ в конце прошлого года сообщали, что Лондон согласится допустить оборудование Huawei к "некритическим" частям 5G сети.
Министерство торговли США в середине мая прошлого года внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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