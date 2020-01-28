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Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан
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РИА Новости

Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан

15:23 28.01.2020
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© AP Photo / ThepaperВоенные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
© AP Photo / Thepaper
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Ухань, где распространяется новый коронавирус, передает телеканал NHK.
По данным канала, примерно 200 человек вернутся этим рейсом в Японию утром 29 января. Всего вылететь из Уханя пожелали 650 японских граждан.
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В качестве мер предосторожности после возвращения из Уханя в самолете будет проведена дезинфекция.
Перед посадкой пассажиры будут осмотрены на предмет выявления симптомов заражения вирусом. Заболевшие будут весь полет с масками на лицах и сидеть отдельно от других. Остальные будут обязаны в течение двух недель наблюдаться на случай заболевания.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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