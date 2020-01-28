Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан

ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Ухань, где распространяется новый коронавирус, передает телеканал NHK.
По данным канала, примерно 200 человек вернутся этим рейсом в Японию утром 29 января. Всего вылететь из Уханя пожелали 650 японских граждан.
В качестве мер предосторожности после возвращения из Уханя в самолете будет проведена дезинфекция.
Перед посадкой пассажиры будут осмотрены на предмет выявления симптомов заражения вирусом. Заболевшие будут весь полет с масками на лицах и сидеть отдельно от других. Остальные будут обязаны в течение двух недель наблюдаться на случай заболевания.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
27 января, 05:09В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев