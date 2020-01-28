Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан

Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй

Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй

© AP Photo / Thepaper Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй

ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Ухань , где распространяется новый коронавирус , передает телеканал NHK

По данным канала, примерно 200 человек вернутся этим рейсом в Японию утром 29 января. Всего вылететь из Уханя пожелали 650 японских граждан.

В качестве мер предосторожности после возвращения из Уханя в самолете будет проведена дезинфекция.

Перед посадкой пассажиры будут осмотрены на предмет выявления симптомов заражения вирусом. Заболевшие будут весь полет с масками на лицах и сидеть отдельно от других. Остальные будут обязаны в течение двух недель наблюдаться на случай заболевания.