Группа мигрантов прорвалась через границу Сербии в Венгрию

Мигранты на границе Венгрии и Сербии. 16 сентября 2015

"По данным венгерской полиции, две группы мигрантов утром около 5.30 (7.30 мск) попытались незаконно проникнуть на территорию Венгрии близ пограничного перехода Хоргош 2 - Реске 2", - передает телеканал.

Уточняется, что около 60 мигрантов прорвали ограждение, когда КПП Хоргош 2 был закрыт, "дежурные венгерские полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух", что остановило мигрантов.