Группа мигрантов прорвалась через границу Сербии в Венгрию

БЕЛГРАД, 28 янв - РИА Новости. Группа мигрантов из стран Ближнего Востока прорвалась через границу между Сербией и Венгрией, венгерские полицейские стреляли в воздух, сообщило национальное телевидение Сербии со ссылкой на полицию.
"По данным венгерской полиции, две группы мигрантов утром около 5.30 (7.30 мск) попытались незаконно проникнуть на территорию Венгрии близ пограничного перехода Хоргош 2 - Реске 2", - передает телеканал.
Уточняется, что около 60 мигрантов прорвали ограждение, когда КПП Хоргош 2 был закрыт, "дежурные венгерские полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух", что остановило мигрантов.
После этого венгерская полиция задержала четыре человека.
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