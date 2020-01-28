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Группа мигрантов прорвалась через границу Сербии в Венгрию
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РИА Новости

Группа мигрантов прорвалась через границу Сербии в Венгрию

15:19 28.01.2020
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© AFP 2019 / Armend NimaniМигранты на границе Венгрии и Сербии. 16 сентября 2015
Мигранты на границе Венгрии и Сербии. 16 сентября 2015
© AFP 2019 / Armend Nimani
БЕЛГРАД, 28 янв - РИА Новости. Группа мигрантов из стран Ближнего Востока прорвалась через границу между Сербией и Венгрией, венгерские полицейские стреляли в воздух, сообщило национальное телевидение Сербии со ссылкой на полицию.
"По данным венгерской полиции, две группы мигрантов утром около 5.30 (7.30 мск) попытались незаконно проникнуть на территорию Венгрии близ пограничного перехода Хоргош 2 - Реске 2", - передает телеканал.
Уточняется, что около 60 мигрантов прорвали ограждение, когда КПП Хоргош 2 был закрыт, "дежурные венгерские полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух", что остановило мигрантов.
После этого венгерская полиция задержала четыре человека.
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