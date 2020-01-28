Грузия готова принять российскую делегацию на мероприятиях по линии СЕ

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Грузия готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы, заявила президент Саломе Зурабишвили.
В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относиться ко многим членам российской делегации", - сказала Зурабишвили, выступая в ПАСЕ.
"Но Грузия уважает свои международные обязательства, все свои обязательства и мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации", - добавила грузинский президент.
Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
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Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял РИА Новости Гаврилов, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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