Грузия готова принять российскую делегацию на мероприятиях по линии СЕ

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относиться ко многим членам российской делегации", - сказала Зурабишвили, выступая в ПАСЕ.

"Но Грузия уважает свои международные обязательства, все свои обязательства и мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации", - добавила грузинский президент.

Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял РИА Новости Гаврилов, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.