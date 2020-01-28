В СВР рассказали о деятельности рассекреченных разведчиков-нелегалов

Из Вильяма в Рудольфа: тайная жизнь советского разведчика Он пришел в разведку по убеждению, а не за деньгами, и все усилия по его перевербовке сводились к нулю. Его многолетний соперник – глава ЦРУ Аллен Даллес не без зависти сказал: "Я бы хотел, чтобы мы имели трех-четырех своих людей в Москве – таких, как он". Все это о Рудольфе Абеле. 11 июля 1903 года родился легендарный советский разведчик.