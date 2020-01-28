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В СВР рассказали о деятельности рассекреченных разведчиков-нелегалов
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РИА Новости

В СВР рассказали о деятельности рассекреченных разведчиков-нелегалов

15:18 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы, имена которых во вторник обнародовал директор СВР Сергей Нарышкин, добывали ценную информацию о планах Запада, в том числе сведения высшей степени секретности, следует из биографических данных, опубликованных пресс-бюро СВР.
Так, Герой России, полковник в отставке Юрий Шевченко (родился в 1939 году) "добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Космик".
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"В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации", - говорится в биографической справке.
Герой Советского Союза Евгений Ким (1932-1998) "имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке". Герой Советского Союза Михаил Васенков (родился в 1942 году) "создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку".
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Герой России Виталий Нетыкса (1946-2011) "сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада".
Виталий Нуйкин (1939-1998) "добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике".
Вдова Виталия Нетыксы Тамара (родилась в 1949 году) "активно задействовалась в работе по связям с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации".
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Владимиру Лохову (1924-2002) в ноябре 1965 года "был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть".
"Умелые действия при легализации позволили Лохову в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от нее актуальную документальную информацию", - отмечается в биографической справке.
Другие детали не уточняются.
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияОбщество
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