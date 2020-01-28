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Культура
2020-01-28T15:17+0300
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Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было
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РИА Новости

Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было

15:17 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кинокомпания, которая планировала снять фильм про группу "Машина времени", не обращалась в министерство культуры для получения финансирования, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры финансировать проект "Машины времени". Лидер группы Андрей Макаревич сообщил РИА Новости, что ведомство изначально планировало оказать поддержку, но впоследствии отказалось от этой затеи.
Музыкант Андрей Макаревич
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе "Машина времени"
"Кинокомпания ООО "Star Media" не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно, не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2019 году ведомство направило продюсеру кинокомпании Star Media Андрею Комарову письмо, в котором сообщалось о готовности рассмотреть вопрос финансирования фильма в случае его представления на очередном конкурсе по реализации проектов национальных фильмов в апреле-мае 2019 года, однако компания так и не подала заявку.
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10 июня 2019, 13:52
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КультураМашина времениАндрей МакаревичМинистерство культуры РФ
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