Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кинокомпания, которая планировала снять фильм про группу Кинокомпания, которая планировала снять фильм про группу "Машина времени" , не обращалась в министерство культуры для получения финансирования, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры финансировать проект "Машины времени". Лидер группы Андрей Макаревич сообщил РИА Новости, что ведомство изначально планировало оказать поддержку, но впоследствии отказалось от этой затеи.

"Кинокомпания ООО "Star Media" не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно, не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку", - сказано в сообщении.