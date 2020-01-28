Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кинокомпания, которая планировала снять фильм про группу "Машина времени", не обращалась в министерство культуры для получения финансирования, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры финансировать проект "Машины времени". Лидер группы Андрей Макаревич сообщил РИА Новости, что ведомство изначально планировало оказать поддержку, но впоследствии отказалось от этой затеи.
"Кинокомпания ООО "Star Media" не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно, не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2019 году ведомство направило продюсеру кинокомпании Star Media Андрею Комарову письмо, в котором сообщалось о готовности рассмотреть вопрос финансирования фильма в случае его представления на очередном конкурсе по реализации проектов национальных фильмов в апреле-мае 2019 года, однако компания так и не подала заявку.
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