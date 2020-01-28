Минздрав планирует мотивировать россиян проходить диспансеризацию

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минздрав России с помощью некоммерческих организаций планирует усилить мотивацию населения проходить диспансеризацию, чтобы повысить выявляемость рака на ранней стадии, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства здравоохранения Людмила Летникова.

"Прежде всего с помощью некоммерческих организаций могут быть намечены даже не медицинские проблемы, мы их знаем ... а как мотивировать население на раннюю диагностику. Потому что диспансеризация ведется, но нельзя сказать, что до каждого жителя РФ этот посыл о раннем обследовании дошел", - сказала Летникова на круглом столе в Совфеде, посвященном онкологическим заболеваниям.

Она пояснила, что даже там, где есть большие возможности для обследования, ранняя диагностика по некоторым направлениям оставляет желать лучшего, поэтому в Минздраве хотят услышать предложения от НКО, в том числе и по введению ответственности на законодательном уровне за непрохождение диспансеризации.