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Минздрав планирует мотивировать россиян проходить диспансеризацию
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РИА Новости

Минздрав планирует мотивировать россиян проходить диспансеризацию

15:08 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минздрав России с помощью некоммерческих организаций планирует усилить мотивацию населения проходить диспансеризацию, чтобы повысить выявляемость рака на ранней стадии, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства здравоохранения Людмила Летникова.
"Прежде всего с помощью некоммерческих организаций могут быть намечены даже не медицинские проблемы, мы их знаем ... а как мотивировать население на раннюю диагностику. Потому что диспансеризация ведется, но нельзя сказать, что до каждого жителя РФ этот посыл о раннем обследовании дошел", - сказала Летникова на круглом столе в Совфеде, посвященном онкологическим заболеваниям.
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Она пояснила, что даже там, где есть большие возможности для обследования, ранняя диагностика по некоторым направлениям оставляет желать лучшего, поэтому в Минздраве хотят услышать предложения от НКО, в том числе и по введению ответственности на законодательном уровне за непрохождение диспансеризации.
По словам Летниковой, пока не выстроена работа с работодателями, чтобы еще и они несли ответственность за здоровье своих сотрудников.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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