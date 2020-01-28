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В Финляндии электрические самолеты запустят в конце 2020-х годов
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РИА Новости

В Финляндии электрические самолеты запустят в конце 2020-х годов

15:08 28.01.2020 (обновлено: 15:16 28.01.2020)
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© Фото : Helsinki Electric Aviation AssociationЭлектрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
© Фото : Helsinki Electric Aviation Association
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. Оператор аэропортов Финляндии Finavia присоединился к скандинавской инициативе по развитию электрической авиации (The Network for Electric Aviation (NEA) и прогнозирует запуск внутренних рейсов на электрических самолетах до конца этого десятилетия, сообщает во вторник оператор.
Finavia финансирует разработку полностью электрического самолета с 2018 года, опытный полёт успешно прошел в аэропорту Мальми в Хельсинки летом того же года. Вступление в NEA является следующим шагом в развитии авиации на электричестве и частью климатической программы Finavia, которая направлена ​​на снижение выбросов CO2 в аэропортах.
"Я считаю, что в Финляндии первые электрические пассажирские самолеты будут летать по внутренним маршрутам к концу 2020-х годов. Если для получения необходимого электричества используются чистые технологии, такие как использование энергии ветра или солнца, электрический самолет будущего может летать совершенно без выбросов. Электрические самолеты подойдут специально для коротких маршрутов", - говорит технический директор Finavia Анри Ханссон.
Уточняется, что члены NEA встретятся в Хельсинки 28 и 29 января. Участники обсудят вопросы электрической авиации, стандартизацию электрической воздушной инфраструктуры в скандинавских странах и разработку авиационной техники для погодных условий севера.
NEA состоит из таких партнеров, как операторы аэропортов северных стран, авиакомпаний и стартапов, специализирующихся на электрической авиации. Первая встреча состоялось в Эстерсунде, Швеция, в декабре 2019 года. Работа NEA финансируется Советом министров Северных стран.
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ШвецияФинляндияХельсинкиВ мире
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