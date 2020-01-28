В Финляндии электрические самолеты запустят в конце 2020-х годов

"Я считаю, что в Финляндии первые электрические пассажирские самолеты будут летать по внутренним маршрутам к концу 2020-х годов. Если для получения необходимого электричества используются чистые технологии, такие как использование энергии ветра или солнца, электрический самолет будущего может летать совершенно без выбросов. Электрические самолеты подойдут специально для коротких маршрутов", - говорит технический директор Finavia Анри Ханссон.