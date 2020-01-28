Спецпосланник ООН прибыл в Дамаск

ДАМАСК , 28 янв - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл во вторник с рабочим визитом в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в офисе ООН в сирийской столице.
"Спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск", - сказал собеседник агентства.
Педерсен перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 января заявлял, что намерен посетить 29 января Дамаск для обсуждения с правительством страны для обсуждения политических вопросов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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