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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T15:03+0300
https://ria.ru/20200128/1563971062.html
Спецпосланник ООН прибыл в Дамаск
https://cdn23.img.ria.ru/images/156239/99/1562399938_0:97:1834:1129_1036x0_80_0_0_bd0d580b179c3732e04153f539731dc3.jpg
РИА Новости

Спецпосланник ООН прибыл в Дамаск

15:03 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК , 28 янв - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл во вторник с рабочим визитом в Дамаск, сообщил РИА Новости источник в офисе ООН в сирийской столице.
"Спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск", - сказал собеседник агентства.
Россия напала на Сирию? США живут в альтернативной реальности
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Педерсен перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 января заявлял, что намерен посетить 29 января Дамаск для обсуждения с правительством страны для обсуждения политических вопросов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСирияООНДамаск (город)В мире
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