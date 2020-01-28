Россиянам не стоит паниковать из-за коронавируса, считает эксперт

Пассажир в защитной маске в аэропорту. Архивное фото

Пассажир в защитной маске в аэропорту

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Россиянам не стоит паниковать из-за Россиянам не стоит паниковать из-за распространения нового коронавируса , так как страна располагает развитой системой биологической защиты, считает специалист по инфекциям рукокрылых, сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия биологического института Томского госуниверситета Мария Орлова.

"РФ располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов россиянами из мест отдыха и командировок (отнюдь не редкое событие!) пока ни разу не имел катастрофических последствий. Можно прогнозировать, что не будет иметь и сейчас", - приводит слова ученого пресс-служба ТГУ.

Орлова отметила, что страх перед летучими мышами также совершенно не обоснован, так как российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими.

"Они могут распространять некоторые инфекции – как любое дикое животное, поэтому брать голыми руками случайно влетевшую в помещение мышь категорически нельзя! Однако летучие мыши в российских городах никак не могут участвовать в циркуляции нового вируса и стать причиной эпидемии пневмонии в России", - заверила эксперт.

Она считает, что появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии – вполне логичные и предсказуемые события, так как численность летучих мышей, которые являются природным резервуаром нового вируса, в тропиках чрезвычайно высока, а кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека.

"С точки зрения паразитолога, вирус – по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших. В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 миллиарда человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 миллиарда), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций", - сказала ученый.