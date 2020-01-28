Зеленский расширил аппарат СНБО

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский расширил предельную численность аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) со 160 до 190 штатных сотрудников, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
"В статье 1 указа президента Украины от 27 января 2015 № 37 "Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190", - говорится в тексте указа.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.