На Кубани кладбищенский охранник убил мужчину лопатой

"Установлено, что 60-летний мужчина работал охранником на кладбище в станице Полтавской Красноармейского района. По версии следствия, в ночь на 26 января 2020 года к нему на работу пришел его 62-летний знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. В ходе распития алкоголя гость решил остаться ночевать в жилом вагончике охранника кладбища, однако его знакомый был против… Во время конфликта фигурант нанес в область головы оппонента множественные удары лопатой, граблями, а также фрагментом плитки", - говорится в сообщении.