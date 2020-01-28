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На Кубани кладбищенский охранник убил мужчину лопатой
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РИА Новости

На Кубани кладбищенский охранник убил мужчину лопатой

14:59 28.01.2020 (обновлено: 16:15 28.01.2020)
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© Фото : СУСК РФ Краснодарского краяВ Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
В Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
© Фото : СУСК РФ Краснодарского края
КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Охранник кладбища в кубанской станице Полтавской забил лопатой и граблями собутыльника, который после возлияний пожелал остаться с ночёвкой в его служебном вагончике, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Установлено, что 60-летний мужчина работал охранником на кладбище в станице Полтавской Красноармейского района. По версии следствия, в ночь на 26 января 2020 года к нему на работу пришел его 62-летний знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. В ходе распития алкоголя гость решил остаться ночевать в жилом вагончике охранника кладбища, однако его знакомый был против… Во время конфликта фигурант нанес в область головы оппонента множественные удары лопатой, граблями, а также фрагментом плитки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после произошедшего мужчина отправился в свой вагончик и лег спать. Утром же пострадавшего обнаружил пришедший на работу сотрудник кладбища. Он вызвал правоохранителей и скорую, которая госпитализировала мужчину.
© Фото : СУСК РФ Краснодарского краяВ Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
В Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
© Фото : СУСК РФ Краснодарского края
В Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
"Несмотря на оказанную помощь, в этот же день потерпевший скончался… В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечается в релизе.
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КраснодарКраснодарский крайКрасноармейский районПроисшествия
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