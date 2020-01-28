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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-28T14:59+0300
https://ria.ru/20200128/1563970755.html
Руденя: в Верхневолжье расселят 90 тысяч кв метров аварийного жилья
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье расселят 90 тысяч кв метров аварийного жилья

14:59 28.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя
Губернатор Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 янв – РИА Новости. К началу сентября 2025 года в Тверской области должны быть расселены порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья - программа касается более 5100 человек, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседание областного правительства.
Одним из первых пунктов повестки дня заседания кабинета министров стал вопрос о реализации адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.
"Реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по исполнению поручений главы государства", - сказал губернатор.
Он отметил, что многоквартирные дома, в которые переедут жители области, должны соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий.
По информации пресс-службы областного правительства, до 2025 года в области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.
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Программа реализуется поэтапно. В рамках первого - 2019-2020 годы - новое жилье будет предоставлено 450 гражданам. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы. Жители области уже начали переезжать в новые квартиры. Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретили более 180 человек.
Во второй этап - 2020-2021 годы - включены Тверь, Ржев, Зубцовский, Конаковский, Сандовский, Старицкий районы, Нелидовский городской округ. Новое жилье здесь получат более 530 человек.
Участники третьего этапа программы - 2021-2022 годы – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. В этих муниципалитетах планируется переселить более 440 человек.
Самыми масштабными по объемам реализации станут четвертый, пятый и шестой этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований, где в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.
Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будут направлены порядка 4 миллиардов рублей.
В пресс-службе напомнили, что в 2013-2018 годах в Тверской области были расселены более 8200 человек из 140 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить жителей аварийных квартир, признанных таковым до 1 января 2012 года.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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