Руденя: в Верхневолжье расселят 90 тысяч кв метров аварийного жилья

ТВЕРЬ, 28 янв – РИА Новости. К началу сентября 2025 года в К началу сентября 2025 года в Тверской области должны быть расселены порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья - программа касается более 5100 человек, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседание областного правительства.

Одним из первых пунктов повестки дня заседания кабинета министров стал вопрос о реализации адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.

"Реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по исполнению поручений главы государства", - сказал губернатор.

Он отметил, что многоквартирные дома, в которые переедут жители области, должны соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий.

По информации пресс-службы областного правительства, до 2025 года в области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Программа реализуется поэтапно. В рамках первого - 2019-2020 годы - новое жилье будет предоставлено 450 гражданам. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы. Жители области уже начали переезжать в новые квартиры. Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретили более 180 человек.

Во второй этап - 2020-2021 годы - включены Тверь, Ржев, Зубцовский, Конаковский, Сандовский, Старицкий районы, Нелидовский городской округ. Новое жилье здесь получат более 530 человек.

Участники третьего этапа программы - 2021-2022 годы – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. В этих муниципалитетах планируется переселить более 440 человек.

Самыми масштабными по объемам реализации станут четвертый, пятый и шестой этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований, где в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будут направлены порядка 4 миллиардов рублей.