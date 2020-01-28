В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии

"Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы", - сказал Бертельс, добавив, что речь идет о том, что в бундесвере по-прежнему "слишком мало материальной базы, слишком мало персонала, слишком много бюрократии".