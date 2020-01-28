В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Состояние германских ВС остается неудовлетворительным, заявил во вторник журналистам спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс, который представил ежегодный доклад о развитии армии в 2019 году.
"Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы", - сказал Бертельс, добавив, что речь идет о том, что в бундесвере по-прежнему "слишком мало материальной базы, слишком мало персонала, слишком много бюрократии".
"Наша армия на протяжении долгих лет должна выполнять задачи, для которых она будет окончательно вооружена и перестроена к 2031 году, она должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру", - отметил он.
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