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В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии
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РИА Новости

В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии

14:55 28.01.2020 (обновлено: 15:15 28.01.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Состояние германских ВС остается неудовлетворительным, заявил во вторник журналистам спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс, который представил ежегодный доклад о развитии армии в 2019 году.
"Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы", - сказал Бертельс, добавив, что речь идет о том, что в бундесвере по-прежнему "слишком мало материальной базы, слишком мало персонала, слишком много бюрократии".
"Наша армия на протяжении долгих лет должна выполнять задачи, для которых она будет окончательно вооружена и перестроена к 2031 году, она должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру", - отметил он.
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