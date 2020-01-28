Эксперт оценил использование темы нового коронавируса в рекламе аптек

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Необоснованное использование темы Необоснованное использование темы нового коронавируса в рекламе аптек может стать поводом для обращения в Федеральную антимонопольную службу России, такое мнение РИА Новости высказал пресс-секретарь комиссии Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов.

На прошлой неделе российские аптеки и фармкомпании начали использовать в своих рекламных материалах тему коронавируса для стимуляции продаж противовирусных препаратов и БАДов, тогда как фактов заражения этим вирусом на территории РФ пока не было зафиксировано, а вакцина от данного заболевания еще не изобретена учеными.

Отвечая на вопрос, не являются ли рекомендации аптек по покупке конкретных препаратов для профилактики и лечения китайского коронавируса поводом для обращения в ФАС, Талантов сказал: "Да, мне кажется, что это нарушение закона "О рекламе". В этом случае органы, которые обязаны это контролировать, должны следить за тем, чтобы в маркетинге не использовались необоснованные заявления, которые вводят потребителя в заблуждение", - продолжил он.

По словам Талантова, на сегодняшний день не существует официальных препаратов, помогающих от коронавируса нового типа. На текущем этапе разработка препаратов и вакцин все еще продолжается. Для лечения коронавируса в Китае тестируются препараты от ВИЧ. Более того, существуют сведения, что одному пациенту, принимавшему такой препарат, стало лучше. Однако эффективность препаратов не доказывается на основании данных одного пациента, так как он мог выздороветь естественным путем, - для этого проводятся достаточно длительные и трудоемкие сравнительные исследования, подчеркнул Талантов.

Что касается конкретных противовирусных препаратов, рекламируемых аптеками и фармкомпаниями как средство для профилактики и лечения коронавируса, то для них не существует даже убедительных данных об эффективности лечения простудных инфекций, для которых они предназначены, сказал он. "Консенсус научный сейчас по препаратам, которые эффективно лечат ОРВИ и ОРЗ, - их по большому счету нет сейчас, их не существует. Огромное количество экспертов скептически к ним относятся, то что Омегу продают для лечения коронавируса - это вообще абсолютное безумие", - заметил Талантов.

Подобная реклама, по мнению эксперта, потенциально вредна и увеличивает панику у населения. "Если мягко все назвать, это ситуационный маркетинг, правда, абсолютно неэтичный. Если говорить чуть жестче и чуть точнее, то это абсолютно откровенное вранье с целю наживы. Исключительно циничное, потому что иногда мы говорим о неэтичном маркетинге, где 90% - правда, а 10% от себя что-то добавляет производитель препарата или продавец, чтобы склонить покупателя к покупке. А здесь здесь все вранье - от и до", - прокомментировал пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.