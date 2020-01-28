ФОМ временно отказался от публикации рейтингов российских политиков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фонд "Общественное мнение" временно исключил вопрос об электоральных рейтингах российских политиков из опросов до появления хотя бы примерного списка кандидатов на новых президентских выборах, сообщается на сайте фонда.
Следующие выборы главы государства в России могут состояться в 2024 году, когда истекает срок нынешних президентских полномочий Владимира Путина.
"Обратите внимание: с 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах", - говорится в сообщении.