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ФОМ временно отказался от публикации рейтингов российских политиков
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РИА Новости

ФОМ временно отказался от публикации рейтингов российских политиков

14:50 28.01.2020 (обновлено: 15:15 28.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фонд "Общественное мнение" временно исключил вопрос об электоральных рейтингах российских политиков из опросов до появления хотя бы примерного списка кандидатов на новых президентских выборах, сообщается на сайте фонда.
Следующие выборы главы государства в России могут состояться в 2024 году, когда истекает срок нынешних президентских полномочий Владимира Путина.
"Обратите внимание: с 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
9 января, 15:48
Рейтинг новогоднего обращения Путина по телевидению составил 43,7%
41310015
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Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинРоссияПолитика
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