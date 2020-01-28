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Путин: Россия гордится теми, кто посвятил жизнь изучению Антарктиды
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РИА Новости

Путин: Россия гордится теми, кто посвятил жизнь изучению Антарктиды

14:49 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественных мероприятий, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды, отметив, что Россия гордится поколениями людей, которые посвятили свою жизнь изучению Антарктиды.
"Мы по праву гордимся многими поколениями мужественных, безгранично преданных Родине и профессиональному долгу, которые посвятили свою жизнь изучению Антарктиды, обеспечению стратегических интересов нашего государства в этом регионе",- говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
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Глава РФ также отметил вклад участников Российской антарктической экспедиции в укрепление международной кооперации и добрососедства – "на благо всего человечества".
"Важно, что вы, участники Российской антарктической экспедиции, достойно продолжаете дело своих предшественников, ставите перед собой новые, масштабные задачи, наращиваете научное присутствие России на Белом континенте, активно используете современные технологии для изучения его геологических, климатических особенностей, сбережения уникальной экосистемы", - добавил он.
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Президент поздравил участников торжественных мероприятий с "поистине историческим событием – как для нашей страны, так и для всего мира", пожелал им успехов в дальнейшей работе.
Экспедиция двух шлюпов "Восток" и "Мирный" началась в июле 1819 года. Кораблями командовали капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. После продолжительного плавания 17 и 18 февраля (5 и 6 февраля по старому стилю) 1820 года шлюпы подошли почти вплотную к берегу Антарктиды.
Позднее экипажи также проводили исследования в Тихом океане, три раза пересекали Южный полярный круг. 6 августа (24 июля по старому стилю) 1821 года шлюпы вернулись в Кронштадт.
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Михаил Лазарев (мореплаватель)Фаддей БеллинсгаузенВладимир ПутинАнтарктидаРоссияОбщество
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