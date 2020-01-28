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Культура
2020-01-28T14:53+0300
https://ria.ru/20200128/1563969868.html
Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение
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РИА Новости

Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение

14:45 28.01.2020 (обновлено: 14:53 28.01.2020)
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Среднестатистический россиянин тратит на просмотр телевидения 3 часа 40 минут в день, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
"98% населения включают ТВ хотя бы раз в месяц. 66% населения смотрят ТВ каждый день. 3 часа 40 минут в день средний россиянин тратит на просмотр ТВ", - указано в презентации к выступлению Ачкасовой на форуме CSTB.
Данные представлены по городам России с населением больше ста тысяч человек в возрасте 4+. Период исследования – 1 января-31 декабря 2019 года.
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
9 января, 15:48
Рейтинг новогоднего обращения Путина по телевидению составил 43,7%
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