Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Среднестатистический россиянин тратит на просмотр телевидения 3 часа 40 минут в день, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
"98% населения включают ТВ хотя бы раз в месяц. 66% населения смотрят ТВ каждый день. 3 часа 40 минут в день средний россиянин тратит на просмотр ТВ", - указано в презентации к выступлению Ачкасовой на форуме CSTB.
Данные представлены по городам России с населением больше ста тысяч человек в возрасте 4+. Период исследования – 1 января-31 декабря 2019 года.