Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение

"98% населения включают ТВ хотя бы раз в месяц. 66% населения смотрят ТВ каждый день. 3 часа 40 минут в день средний россиянин тратит на просмотр ТВ", - указано в презентации к выступлению Ачкасовой на форуме CSTB.