МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Отец оставленных в Шереметьево детей попросил у них прощения, объяснив свой поступок страхом не справиться и желанием дать им лучшую жизнь, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале СК РФ.
"Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей. Простите меня, пожалуйста, я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе", - сказал мужчина на видео длительностью 56 секунд.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Как сообщали РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, где до последнего времени жила семья, у педагогов не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Они "были одеты, накормлены, присмотрены, не было заметно, что у них нет мамы".