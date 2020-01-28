Отец оставленных в Шереметьево детей попросил у них прощения

"Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей. Простите меня, пожалуйста, я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе", - сказал мужчина на видео длительностью 56 секунд.