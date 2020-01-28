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Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр
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РИА Новости

Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр

14:38 28.01.2020
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© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
УФА, 28 янв – РИА Новости. Врачи готовят к эвакуации в ожоговый центр Перми женщину, которую в магазине облил бензином и поджег знакомый, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела находится в реанимации больницы имени Вагнера в городе Березники. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
"Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, сейчас она находится в отделении реанимации. На данный момент пострадавшую готовят к эвакуации в ожоговый центр Перми", - написала Мелехова в Instagram.
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СоликамскПермский крайПроисшествия
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