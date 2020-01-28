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Honda приостановила работу в Китае из-за коронавируса
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РИА Новости

Honda приостановила работу в Китае из-за коронавируса

14:41 28.01.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди стоят возле аптеки в Шанхае
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Японский автоконцерн Honda Motor после отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю отложит возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай из-за распространения опасного коронавируса, сообщила во вторник японская газета "Асахи".
Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля.
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Honda решила пока отложить возобновление выпуска продукции до 9 и 10 числа на двух своих заводах в Китае, которые вместе дают около 850 тысяч мотоциклов в год.
Тем временем власти Японии подтвердили первый случай заражения новым вирусом японского гражданина, причем не посещавшего в последнее время Китай. Им оказался водитель автобуса, перевозивший в начале февраля туристов из китайского города Ухань, где началось распространение вируса.
Всего в Японии насчитывается теперь шесть заболевших из-за вируса.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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