Honda приостановила работу в Китае из-за коронавируса

Люди стоят возле аптеки в Шанхае

ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Японский автоконцерн Honda Motor после отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю отложит возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай из-за Японский автоконцерн Honda Motor после отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю отложит возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай из-за распространения опасного коронавируса , сообщила во вторник японская газета "Асахи"

Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля.

Honda решила пока отложить возобновление выпуска продукции до 9 и 10 числа на двух своих заводах в Китае, которые вместе дают около 850 тысяч мотоциклов в год.

Тем временем власти Японии подтвердили первый случай заражения новым вирусом японского гражданина, причем не посещавшего в последнее время Китай. Им оказался водитель автобуса, перевозивший в начале февраля туристов из китайского города Ухань , где началось распространение вируса.

Всего в Японии насчитывается теперь шесть заболевших из-за вируса.