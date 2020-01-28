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В Китае предсказали пик распространения коронавируса
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РИА Новости

В Китае предсказали пик распространения коронавируса

14:32 28.01.2020 (обновлено: 23:54 28.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongЛюди стоят возле аптеки в Шанхае
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где -то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста", - сказал Чжун Наньшань, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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