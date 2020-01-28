Пассажиров севшего в Новосибирске самолета пересадят на резервный борт

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь", самолет которой вылетел из Авиакомпания "Сибирь", самолет которой вылетел из Новосибирска в Екатеринбург, но вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технеисправности, предоставит пассажирам резервный борт.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Емbraer-170 готовится к экстренной посадке в аэропорту Новосибирска из-за проблем с закрылками. Позже представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что самолет успешно совершил посадку в аэропорту вылета.

"После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Пассажиры будут ожидать вылета в здании аэровокзала, с ними будут работать представители авиакомпании", - говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе пояснили, что при выполнении рейса S7 5017 Новосибирск – Екатеринбург в самолете сработала индикация невыпуска закрылков и, в соответствии с требованиями безопасности полетов, командир принял решение о возврате в аэропорт вылета.