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Пассажиров севшего в Новосибирске самолета пересадят на резервный борт
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РИА Новости

Пассажиров севшего в Новосибирске самолета пересадят на резервный борт

14:32 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь", самолет которой вылетел из Новосибирска в Екатеринбург, но вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технеисправности, предоставит пассажирам резервный борт.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Емbraer-170 готовится к экстренной посадке в аэропорту Новосибирска из-за проблем с закрылками. Позже представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что самолет успешно совершил посадку в аэропорту вылета.
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту Толмачево
Вчера, 14:06
Самолет сел в аэропорту Новосибирска из-за неработающих закрылок
"После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Пассажиры будут ожидать вылета в здании аэровокзала, с ними будут работать представители авиакомпании", - говорится в сообщении авиакомпании.
В пресс-службе пояснили, что при выполнении рейса S7 5017 Новосибирск – Екатеринбург в самолете сработала индикация невыпуска закрылков и, в соответствии с требованиями безопасности полетов, командир принял решение о возврате в аэропорт вылета.
По предварительной информации прокуратуры, на борту находились два члена экипажа и 77 пассажиров. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов.
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