Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб

ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Суд в Омске отказал в иске студентке, которая требовала от медицинского колледжа компенсацию за запрет на ношение хиджаба, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда.
По словам собеседника агентства, во вторник состоялось заседание по иску студентки Омского медицинского колледжа Алины Наврузовой, которая требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что ей в колледже запретили носить хиджаб.
"В удовлетворении иска студентке было отказано", - сообщили в пресс-службе суда, не уточнив подробностей.
Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.