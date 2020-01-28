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Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб
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РИА Новости

Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб

14:31 28.01.2020 (обновлено: 14:32 28.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Суд в Омске отказал в иске студентке, которая требовала от медицинского колледжа компенсацию за запрет на ношение хиджаба, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда.
По словам собеседника агентства, во вторник состоялось заседание по иску студентки Омского медицинского колледжа Алины Наврузовой, которая требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что ей в колледже запретили носить хиджаб.
"В удовлетворении иска студентке было отказано", - сообщили в пресс-службе суда, не уточнив подробностей.
Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
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