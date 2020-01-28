Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб

По словам собеседника агентства, во вторник состоялось заседание по иску студентки Омского медицинского колледжа Алины Наврузовой, которая требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что ей в колледже запретили носить хиджаб.