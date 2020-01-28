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Путин согласился провести совещание по моногородам в Когалыме
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РИА Новости

Путин согласился провести совещание по моногородам в Когалыме

14:25 28.01.2020 (обновлено: 14:36 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Лукойл Вагитом Алекперовым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы "Лукойла" Вагита Алекперова посетить Когалым для совещания по моногородам, взаимоотношениям между корпорациями и региональной властью.
"Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться", - сказал Алекперов на встрече с главой государства.
"Принимается", - ответил Путин.
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
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Владимир ПутинКогалымЭкономика
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