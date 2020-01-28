Путин согласился провести совещание по моногородам в Когалыме

"Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться", - сказал Алекперов на встрече с главой государства.