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В Самарской области депутата подозревают в подготовке убийства мужа
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РИА Новости

В Самарской области депутата подозревают в подготовке убийства мужа

14:25 28.01.2020 (обновлено: 14:49 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САМАРА, 28 янв — РИА Новости. Против депутата городской думы Чапаевска (Самарская область) возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к убийству, сообщает областное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 44-летняя женщина решила завладеть имуществом и деньгами своего мужа и вместе с 40-летней знакомой организовала его убийство. Для этого 20 января они встретились в кафе с предполагаемым киллером и предложили ему 400 тысяч рублей. Тот согласился и получил сведения о месте работы и жительства будущей жертвы, а также о его автомобиле.
Позже женщины снова встретились с предполагаемым исполнителем убийства и передали ему 200 тысяч рублей аванса. Но так как "киллер" действовал уже в рамках оперативного эксперимента, депутата и ее знакомую задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Во время допроса женщины отказались давать показания. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.
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ЧапаевскСамарская областьПроисшествия
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