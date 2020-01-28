В Самарской области депутата подозревают в подготовке убийства мужа

САМАРА, 28 янв — РИА Новости. Против депутата городской думы Чапаевска (Самарская область) возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к убийству, сообщает областное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 44-летняя женщина решила завладеть имуществом и деньгами своего мужа и вместе с 40-летней знакомой организовала его убийство. Для этого 20 января они встретились в кафе с предполагаемым киллером и предложили ему 400 тысяч рублей. Тот согласился и получил сведения о месте работы и жительства будущей жертвы, а также о его автомобиле.
Позже женщины снова встретились с предполагаемым исполнителем убийства и передали ему 200 тысяч рублей аванса. Но так как "киллер" действовал уже в рамках оперативного эксперимента, депутата и ее знакомую задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Во время допроса женщины отказались давать показания. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.