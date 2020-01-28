В Самарской области депутата подозревают в подготовке убийства мужа

По версии следствия, 44-летняя женщина решила завладеть имуществом и деньгами своего мужа и вместе с 40-летней знакомой организовала его убийство. Для этого 20 января они встретились в кафе с предполагаемым киллером и предложили ему 400 тысяч рублей. Тот согласился и получил сведения о месте работы и жительства будущей жертвы, а также о его автомобиле.