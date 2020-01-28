Губернатор Нижегородской области предложил создать Региональный совет

По его словам, ему "всегда было неприятно слышать, когда представители разных администраций кивают друг на друга, говоря о том, что это не их зона ответственности". "В результате страдает имидж власти в целом. Людям без разницы, кто должен решить проблему, главное, чтобы она была решена", - подчеркнул губернатор.