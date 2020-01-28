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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-01-28T14:24+0300
https://ria.ru/20200128/1563968243.html
Губернатор Нижегородской области предложил создать Региональный совет
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РИА Новости

Губернатор Нижегородской области предложил создать Региональный совет

14:24 28.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Региональный совет планируется создать в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Эта мера предусмотрена проектом регионального закона "О поправках к Уставу Нижегородской области".
"Решение о создании Регионального совета было принято, исходя из тезисов послания президента России Федеральному собранию РФ. Владимир Путин подчеркнул необходимость создания в стране единой публичной власти и недопустимость разрыва между муниципальным и государственным управлением. Глава государства дал прямое руководство к действию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, ему "всегда было неприятно слышать, когда представители разных администраций кивают друг на друга, говоря о том, что это не их зона ответственности". "В результате страдает имидж власти в целом. Людям без разницы, кто должен решить проблему, главное, чтобы она была решена", - подчеркнул губернатор.
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Как отметил Никитин, в состав Регионального совета будут включаться представители законодательного собрания, областного правительства, главы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Статус Регионального совета определит закон области.
"Региональный Совет станет открытой площадкой для обсуждения проблем. Обязательно будем привлекать к работе экспертное сообщество и общественные организации. У нас появится возможность в оперативном режиме снимать противоречия между различными уровнями власти и принимать взвешенные решения в интересах жителей региона", - подчеркнул Никитин.
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