Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс

"Пока таких полетов не планируется, и в основах госполитики этого нет", - заявил он.

Россия и Европа планируют в 2020 году запустить к Марсу станцию ExoMars-2020. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут посадочная платформа "Казачок" и марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.