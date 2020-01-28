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РИА Наука
2020-01-28T17:36+0300
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Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс
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РИА Новости

Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс

14:21 28.01.2020 (обновлено: 17:36 28.01.2020)
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пилотируемые полеты на Марс не предусмотрены российской космической программой, рассказал генконструктор пилотируемых систем России Евгений Микрин журналистам на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения".

"Пока таких полетов не планируется, и в основах госполитики этого нет", - заявил он.

Перед такими полетами должны состояться полеты на Луну, которые указаны в российских космических программных документах, уточнил Микрин.
Россия и Европа планируют в 2020 году запустить к Марсу станцию ExoMars-2020. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут посадочная платформа "Казачок" и марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
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РИА НаукаМарсКосмос - РИА НаукаРоссия
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