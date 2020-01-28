В Госдуму внесли законопроект об электронных визах для иностранцев

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается распространить механизм получения электронных виз, действующий на территории порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, на всю Россию

Авторами законопроекта выступили вице-спикер госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

"Законопроектом предлагается введение механизма получения электронных виз, которые будут оформляться через единый центр оформления электронных виз, находящийся в г. Москве, посредством подачи документов в электронном виде через специализированный сайт федерального органа исполнительной власти в сети интернет, ведающего вопросами иностранных дел", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают депутаты, такая форма получения виз для въезда в Российскую Федерацию уже применяется на на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области.

Депутаты полагают, что введение электронной визы позволит избежать повышенных расходов на содержание командированных сотрудников консульств и посольств Российской Федерации. Более того, такой механизм будет экономить бюджетные средства, так как технология получения электронной визы уже существует и применяется.

"Стоит отметить, что в 2017 году на территории США были закрыты консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне, что затрудняет получение туристической визы для граждан США. Благодаря внедрению электронной визы, данная проблема будет устранена, что повлечет больший поток туристов с территории Северной Америки", - отмечают парламентарии.

"Внедрение электронных виз позволит привлечь большее количество иностранных туристов, что повлечет дополнительные инвестици в национальную экономику", - говорится в пояснительной записке.