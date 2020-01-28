Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T15:43+0300
https://ria.ru/20200128/1563967948.html
В Госдуму внесли законопроект об электронных визах для иностранцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об электронных визах для иностранцев

14:19 28.01.2020 (обновлено: 15:43 28.01.2020)
363
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается распространить механизм получения электронных виз, действующий на территории порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, на всю Россию.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.
"Законопроектом предлагается введение механизма получения электронных виз, которые будут оформляться через единый центр оформления электронных виз, находящийся в г. Москве, посредством подачи документов в электронном виде через специализированный сайт федерального органа исполнительной власти в сети интернет, ведающего вопросами иностранных дел", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечают депутаты, такая форма получения виз для въезда в Российскую Федерацию уже применяется на на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
27 января, 19:40
Туристов начнут пускать в Татарстан по электронной визе с 2021 года
Депутаты полагают, что введение электронной визы позволит избежать повышенных расходов на содержание командированных сотрудников консульств и посольств Российской Федерации. Более того, такой механизм будет экономить бюджетные средства, так как технология получения электронной визы уже существует и применяется.
"Стоит отметить, что в 2017 году на территории США были закрыты консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне, что затрудняет получение туристической визы для граждан США. Благодаря внедрению электронной визы, данная проблема будет устранена, что повлечет больший поток туристов с территории Северной Америки", - отмечают парламентарии.
"Внедрение электронных виз позволит привлечь большее количество иностранных туристов, что повлечет дополнительные инвестици в национальную экономику", - говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект не поддержало. В отзыве кабмина отмечается, что в представленных к законопроекту материалах отсутствует информация об объемах финансового обеспечения мероприятий, связанных с введением электронных виз. Кроме того, говорится в документе, по представленной редакции законопроекта необходимо отметить, что предусмотренная законопроектом возможность оформления электронных виз гражданам всех иностранных государств, в том числе со сложной общественно-политической обстановкой и повышенными террористическими рисками, будет создавать дополнительные угрозы для национальной безопасности Российской Федерации.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
29 августа 2019, 12:03Туризм
Владивосток встретил 100-тысячного туриста с электронной визой
610001
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Принципиальная схема нового биосенсора. На поверхности находится только чувствительное кольцо, а вся его оптическая часть — источник и детектор излучения — располагается внутри диэлектрика
Российские ученые создали сверхчувствительные биосенсоры
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
В Финляндии электрические самолеты запустят в конце 2020-х годов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
Статуи Фемиды
Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб
Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая
Марс во время восхода солнца
Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии
На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Магазин сети Красное и Белое в Москве
"Красное & Белое" расследует утечку данных клиентов
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
Honda приостановила работу в Китае из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния