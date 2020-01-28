В Госдуму внесли законопроект об электронных визах для иностранцев

Авторами законопроекта выступили вице-спикер госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.
"Законопроектом предлагается введение механизма получения электронных виз, которые будут оформляться через единый центр оформления электронных виз, находящийся в г. Москве, посредством подачи документов в электронном виде через специализированный сайт федерального органа исполнительной власти в сети интернет, ведающего вопросами иностранных дел", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечают депутаты, такая форма получения виз для въезда в Российскую Федерацию уже применяется на на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области.
Депутаты полагают, что введение электронной визы позволит избежать повышенных расходов на содержание командированных сотрудников консульств и посольств Российской Федерации. Более того, такой механизм будет экономить бюджетные средства, так как технология получения электронной визы уже существует и применяется.
"Стоит отметить, что в 2017 году на территории США были закрыты консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне, что затрудняет получение туристической визы для граждан США. Благодаря внедрению электронной визы, данная проблема будет устранена, что повлечет больший поток туристов с территории Северной Америки", - отмечают парламентарии.
"Внедрение электронных виз позволит привлечь большее количество иностранных туристов, что повлечет дополнительные инвестици в национальную экономику", - говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект не поддержало. В отзыве кабмина отмечается, что в представленных к законопроекту материалах отсутствует информация об объемах финансового обеспечения мероприятий, связанных с введением электронных виз. Кроме того, говорится в документе, по представленной редакции законопроекта необходимо отметить, что предусмотренная законопроектом возможность оформления электронных виз гражданам всех иностранных государств, в том числе со сложной общественно-политической обстановкой и повышенными террористическими рисками, будет создавать дополнительные угрозы для национальной безопасности Российской Федерации.
29 августа 2019, 12:03ТуризмВладивосток встретил 100-тысячного туриста с электронной визой