Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T14:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563967473.html
Москва перевыполнила январскую норму по осадкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/90/1563959082_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_68bf5876bc38e4c4ce30b76d2ab6f970.jpg
РИА Новости

Москва перевыполнила январскую норму по осадкам

14:08 28.01.2020
1376
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва уже перевыполнила свою норму по осадкам с начала года, но до конца месяца "копилка осадков еще пополнится", сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что осадков с начала года выпало достаточно - это были и снег, и мокрый снег, и дождь. К утру вторника количество снега достигло 5 миллиметров в пересчете на воду, снежный покров увеличился до 4 сантиметров.
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
27 января, 20:20
Москва "без специй". Индийский посол заскучал из-за нехватки снега
"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз. И, несмотря на то, что снежный покров в столичном регионе весьма скромный, количество осадков велико. Уже сейчас можно говорить о том, что норма осадков в Москве и области перевыполнена. Ведь с начала года в Москве выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра. И, по прогнозам, копилка осадков еще пополнится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца января ожидается несколько дней с осадками, поэтому снега на улицах города прибавится.
"Поскольку февраль ожидается гораздо более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны", - говорится в сообщении.
420000
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Снег в Москве
Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Дмитрий Медведев
Медведев пошутил о "законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей"
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния