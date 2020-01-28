Москва перевыполнила январскую норму по осадкам

Отмечается, что осадков с начала года выпало достаточно - это были и снег, и мокрый снег, и дождь. К утру вторника количество снега достигло 5 миллиметров в пересчете на воду, снежный покров увеличился до 4 сантиметров.

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз. И, несмотря на то, что снежный покров в столичном регионе весьма скромный, количество осадков велико. Уже сейчас можно говорить о том, что норма осадков в Москве и области перевыполнена. Ведь с начала года в Москве выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра. И, по прогнозам, копилка осадков еще пополнится", - говорится в сообщении.