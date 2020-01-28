Москва перевыполнила январскую норму по осадкам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва уже перевыполнила свою норму по осадкам с начала года, но до конца месяца "копилка осадков еще пополнится", сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что осадков с начала года выпало достаточно - это были и снег, и мокрый снег, и дождь. К утру вторника количество снега достигло 5 миллиметров в пересчете на воду, снежный покров увеличился до 4 сантиметров.
"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз. И, несмотря на то, что снежный покров в столичном регионе весьма скромный, количество осадков велико. Уже сейчас можно говорить о том, что норма осадков в Москве и области перевыполнена. Ведь с начала года в Москве выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра. И, по прогнозам, копилка осадков еще пополнится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца января ожидается несколько дней с осадками, поэтому снега на улицах города прибавится.
"Поскольку февраль ожидается гораздо более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны", - говорится в сообщении.