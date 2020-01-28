Эксперт поддержал ограничение турпотока из Китая на фоне коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ограничение туристического сообщения с Ограничение туристического сообщения с Китаем является единственным способом борьбы с эпидемией коронавируса , заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры больше не принимают группы туристов из Китая, так как китайская сторона уже ограничила их передвижение.

"На мой взгляд, туроператоры правы. Опасность попадания коронавируса существует, это признают все. Неограниченное туристическое сообщение между странами предполагает неограниченные возможности у этого вируса. Не хотелось бы, чтобы это происходило в нашей стране", - сказал Эдигер.

"На данный момент единственное внятное средство борьбы с эпидемией – это ограничение сообщения между странами", - подытожил собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.