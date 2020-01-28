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Госпитализированы два человека, вернувшиеся из Китая в Уфу
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РИА Новости

Госпитализированы два человека, вернувшиеся из Китая в Уфу

14:06 28.01.2020 (обновлено: 14:43 28.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
Сотрудник Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров . Архивное фото
УФА, 28 янв - РИА Новости. Два пассажира, прилетевшие из Китая в Уфу 23 января, спустя сутки обратились к врачам с недомоганием и были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии, лабораторные исследования не подтвердили заражение коронавирусом, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.
"В инфекционную клиническую больницу №4 Уфы с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии госпитализированы два пациента, которые вернулись из Китая 23 января рейсом Санья - Уфа. За медицинской помощью они обратились на следующий день, 24 января", - сообщает управление.
По данным ведомства, клинический материал от обоих больных отобран и доставлен в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями "Вектор" в Новосибирск. Параллельно анализы больных проверили в лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан".
"Результаты лабораторных инфекций отрицательные, новый коронавирус 2019-nCoV не выделен. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону", - говорится в сообщении.
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