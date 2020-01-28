Госпитализированы два человека, вернувшиеся из Китая в Уфу

УФА, 28 янв - РИА Новости. Два пассажира, прилетевшие из Два пассажира, прилетевшие из Китая в Уфу 23 января, спустя сутки обратились к врачам с недомоганием и были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии, лабораторные исследования не подтвердили заражение коронавирусом , сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.

"В инфекционную клиническую больницу №4 Уфы с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии госпитализированы два пациента, которые вернулись из Китая 23 января рейсом Санья - Уфа. За медицинской помощью они обратились на следующий день, 24 января", - сообщает управление.

По данным ведомства, клинический материал от обоих больных отобран и доставлен в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями "Вектор" в Новосибирск. Параллельно анализы больных проверили в лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан".

"Результаты лабораторных инфекций отрицательные, новый коронавирус 2019-nCoV не выделен. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону", - говорится в сообщении.