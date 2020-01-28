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2020-01-28T14:04+0300
https://ria.ru/20200128/1563967241.html
Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии
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РИА Новости

Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии

14:04 28.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Проект о поправке в Конституцию РФ направят в Венецианскую комиссию для получения мнения о соответствии международному праву, российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы считает это недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Нашу страну систематически упрекают в том, что у нас не исполняются решения ЕСПЧ. Хочу сказать, что 99% решений исполняются, просто Россия - большая страна, и, соответственно, много исков и жалоб, поэтому для наших европейских коллег статистически это выглядит тревожно", - заявил Толстой журналистам.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
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Также он отметил, что эта тревога дополняется усилиями так называемой группы "Балтик плюс" (Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия), которая обвиняет Россию в обсуждении поправок к конституции, которые якобы сделают невозможным выполнение решений ЕСПЧ. Парламентарий вновь напомнил, что правовая защита российских граждан с принятием этих поправок не изменится.
"Россия укрепляет свой суверенитет, не выполняя тех решений, которые могут противоречить нашему основному закону. Такая же норма есть в Британии. Но почему-то это волнует наших коллег гораздо меньше, чем ситуация в России. Поэтому сейчас решено норму проекта поправок в конституцию отправить в Венецианскую комиссию и запросить их мнение о соответствии международному праву нормы, которая еще только обсуждается. Подождем, что скажут юристы по поводу еще не принятой нормы, будут ли они ее рассматривать", - заявил он.
Толстой подчеркнул, что это недопустимо. "Во-первых, это вмешательство во внутренние дела России, во-вторых, это просто смешно изучать положение закона, которое еще не принято. Каким образом они это будут делать? А если мы внесем какую-то другую правку в процессе работы над законодательством? У нас между первым и вторым чтением такая возможность есть. Все члены комиссии подробнейшим образом были ознакомлены с позицией РФ на этот счет - и про правовую защиту граждан, и про примат международного права", - добавил парламентарий.
Андрей Клишас
Вчера, 10:23
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Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Ранее в секретариате Венецианской комиссии Совета Европы РИА Новости сообщили, что организация готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению конституции.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Конституция РФ
26 января, 23:24
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
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Петр ТолстойГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Зашевелились тараканы в ПАСЕ. Конституцию РФ решили переписать и дополнить в России. Ту Конституцию, которую советники из США навязали России. Раньше это надо было сделать!
28 января, 14:13
НННик Никович
2210000
Т.е. Россию обязывают соблюдать иностранные указюльки? Надо же... А говорили, что нет. Тем более нужно менять конституцию.
28 января, 14:32
Евгений Д
2100000
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