Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии

"Нашу страну систематически упрекают в том, что у нас не исполняются решения ЕСПЧ. Хочу сказать, что 99% решений исполняются, просто Россия - большая страна, и, соответственно, много исков и жалоб, поэтому для наших европейских коллег статистически это выглядит тревожно", - заявил Толстой журналистам.

Также он отметил, что эта тревога дополняется усилиями так называемой группы "Балтик плюс" (Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия), которая обвиняет Россию в обсуждении поправок к конституции, которые якобы сделают невозможным выполнение решений ЕСПЧ. Парламентарий вновь напомнил, что правовая защита российских граждан с принятием этих поправок не изменится.

"Россия укрепляет свой суверенитет, не выполняя тех решений, которые могут противоречить нашему основному закону. Такая же норма есть в Британии. Но почему-то это волнует наших коллег гораздо меньше, чем ситуация в России. Поэтому сейчас решено норму проекта поправок в конституцию отправить в Венецианскую комиссию и запросить их мнение о соответствии международному праву нормы, которая еще только обсуждается. Подождем, что скажут юристы по поводу еще не принятой нормы, будут ли они ее рассматривать", - заявил он.

Толстой подчеркнул, что это недопустимо. "Во-первых, это вмешательство во внутренние дела России, во-вторых, это просто смешно изучать положение закона, которое еще не принято. Каким образом они это будут делать? А если мы внесем какую-то другую правку в процессе работы над законодательством? У нас между первым и вторым чтением такая возможность есть. Все члены комиссии подробнейшим образом были ознакомлены с позицией РФ на этот счет - и про правовую защиту граждан, и про примат международного права", - добавил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Ранее в секретариате Венецианской комиссии Совета Европы РИА Новости сообщили, что организация готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению конституции.