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В Приморье полиция проверит сообщение о живодере, избившем кошку
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РИА Новости

В Приморье полиция проверит сообщение о живодере, избившем кошку

14:00 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Полиция в Приморье проверяет информацию, опубликованную в соцсетях о водителе иномарки, который бил кошку о бетонное основание бензоколонки, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
В соцсетях сообщается, что житель Лесозаводска взял кошку по объявлению и, не сумев поладить с ней в машине, выкинул ее на заправке. Также в соцсетях отмечается, что зверь выжил и находится в удовлетворительном состоянии у предыдущего владельца.
"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Лесозаводский" проводят проверку информации, размещенной в социальных сетях, о жестоком обращении с животным. Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал РИА Новости представитель УМВД России по Приморскому краю.
Бродячая собака
12 сентября 2019, 08:00
"Здесь живет живодер!" Крымский город потрясло жестокое убийство собаки
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МВД РФЛесозаводскВладивостокПриморский крайПроисшествия
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