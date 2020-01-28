В Приморье полиция проверит сообщение о живодере, избившем кошку

В соцсетях сообщается, что житель Лесозаводска взял кошку по объявлению и, не сумев поладить с ней в машине, выкинул ее на заправке. Также в соцсетях отмечается, что зверь выжил и находится в удовлетворительном состоянии у предыдущего владельца.