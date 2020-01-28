Суд выяснит местонахождение матери девочки, живущей в медцентре

Во вторник суд начал рассмотрение иска органов опеки к отцу и матери об ограничении их родительских прав. По словам представителя ПМЦ, последний раз отец навещал ребенка в ноябре, а мать не появлялась в центре с июля.

"Суд определил назначить (следующее заседание – ред.) на 5 февраля и направить проверочный запрос в больницу, в которой находится мать, чтобы выяснить адрес местонахождения", - сказала судья Наталья Коржавина.

Истец ходатайствовал о судебно-медицинской экспертизе девочки, чтобы оценить состояние ее здоровья, а также о назначении психолого-психиатрической экспертизы родителям, чтобы "поставить перед экспертом вопросы об их ориентированности на интересы" ребенка. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.

Также во вторник представитель ПМЦ рассказала, что за родителями "по всей Москве" гоняются приставы, пытающиеся взыскать задолженность, но "ни по одному адресу не могут их найти". На это адвокат Ольга Лукманова заявила, что мать девочки "вообще не в курсе исполнительного производства".

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте прошлого года из перинатального медицинского центра. В пресс-службе ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

В рамках иска ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет.

Адвокат матери Ольга Лукманова сообщала РИА Новости, что у родителей нет документов на руках о диагнозе, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. Ребенок по-прежнему остается в центре.