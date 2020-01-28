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2020-01-28T13:58+0300
https://ria.ru/20200128/1563966907.html
Суд выяснит местонахождение матери девочки, живущей в медцентре
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РИА Новости

Суд выяснит местонахождение матери девочки, живущей в медцентре

13:58 28.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправит запрос в больницу, где может находиться мать 5-летней девочки, с рождения живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник суд начал рассмотрение иска органов опеки к отцу и матери об ограничении их родительских прав. По словам представителя ПМЦ, последний раз отец навещал ребенка в ноябре, а мать не появлялась в центре с июля.
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"Суд определил назначить (следующее заседание – ред.) на 5 февраля и направить проверочный запрос в больницу, в которой находится мать, чтобы выяснить адрес местонахождения", - сказала судья Наталья Коржавина.
Истец ходатайствовал о судебно-медицинской экспертизе девочки, чтобы оценить состояние ее здоровья, а также о назначении психолого-психиатрической экспертизы родителям, чтобы "поставить перед экспертом вопросы об их ориентированности на интересы" ребенка. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.
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Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям
Также во вторник представитель ПМЦ рассказала, что за родителями "по всей Москве" гоняются приставы, пытающиеся взыскать задолженность, но "ни по одному адресу не могут их найти". На это адвокат Ольга Лукманова заявила, что мать девочки "вообще не в курсе исполнительного производства".
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте прошлого года из перинатального медицинского центра. В пресс-службе ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
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В рамках иска ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет.
Адвокат матери Ольга Лукманова сообщала РИА Новости, что у родителей нет документов на руках о диагнозе, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. Ребенок по-прежнему остается в центре.
При этом в пресс-службе ПМЦ сообщили, что медицинские документы за весь период лечения девочки, находящейся в медцентре, были переданы матери через ее представителя в феврале 2019 года. Соответствующее подтверждение получения их в полном объеме от представителя матери имеется в медцентре.
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Мать и дитяПресненский суд г. МосквыМоскваОбщество
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