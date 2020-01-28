Январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве

По словам синоптиков, и в ближайшие дни похолодания не предвидится. Тем не менее ночью в столице прошел снегопад, снежный покров увеличился до четырех сантиметров.

Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", сегодня в Москве и области также ожидается снег, днем в столице будет минус один — минус три, в Подмосковье — от нуля до минус пяти.