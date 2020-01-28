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Январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве
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РИА Новости

Январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве

13:54 28.01.2020 (обновлено: 14:09 28.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нынешний январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Зима в столичном регионе совсем не похожа на зиму. <...> Температура воздуха превышает привычные показатели на девять градусов", — говорится в сообщении.
По словам синоптиков, и в ближайшие дни похолодания не предвидится. Тем не менее ночью в столице прошел снегопад, снежный покров увеличился до четырех сантиметров.
Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", сегодня в Москве и области также ожидается снег, днем в столице будет минус один — минус три, в Подмосковье — от нуля до минус пяти.
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