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В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками
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РИА Новости

В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками

13:53 28.01.2020 (обновлено: 15:53 28.01.2020)
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© РИА Новости / Павел КомаровЗдание аэропорта Толмачево в Новосибирске
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Комаров
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"На воздушном судне, <...> эксплуатируемом авиакомпанией "Сибирь", <...> при взлете сработала сигнализация о технической неисправности. Экипажем <...> принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна благополучно осуществлена", — уточнил собеседник агентства.
На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа.
По предварительным данным, у самолета, следовавшего рейсом Новосибирск — Екатеринбург, не убрались закрылки.
Началась проверка.
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Толмачево (аэропорт)Западно-Сибирская транспортная прокуратураНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Дело не в возрасте, а в том что самолёт никакой.
28 января, 14:00
СССергей Смирнов
700003
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