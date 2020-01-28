В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"На воздушном судне, <...> эксплуатируемом авиакомпанией "Сибирь", <...> при взлете сработала сигнализация о технической неисправности. Экипажем <...> принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна благополучно осуществлена", — уточнил собеседник агентства.
На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа.
По предварительным данным, у самолета, следовавшего рейсом Новосибирск — Екатеринбург, не убрались закрылки.
Началась проверка.