Песков: Сурков продолжает де-юре оставаться помощником президента

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
"Нет, по-прежнему он де-юре является помощником президента Российской Федерации", - сказал Песков в ответ на вопрос, принял ли отставку Суркова Путин.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что Сурков является ценным кадром, которого не хотят отпускать, Песков ответил, что "в данном случае этого не говорил".
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"Я вам только констатирую де-юре ситуацию", - пояснил он.
В ответ на вопрос о том, определено ли, кто в администрации президента будет заниматься вопросами Украины, Песков ответил, что "по-прежнему нюансировка продолжается".
На просьбу пояснить, подбирается ли сначала кандидатура, а после под нее подбирается круг вопросов, или же происходит наоборот, пресс-секретарь президента отметил, что речь идет о "юридической формулировке и определенных нюансах с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации".
"Вот как только это будет определено, мы вас проинформируем", - сказал он.