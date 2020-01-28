Дмитрий Волкострелов назначен худруком Центра им. Мейерхольда в Москве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новым художественным руководителем Центра имени Мейерхольда станет режиссер Дмитрий Волкострелов вместо Виктора Рыжакова, назначенного худруком театра "Современник", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Новым художественным руководителем Центра имени Мейерхольда станет режиссер, лауреат театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Волкострелов. Он возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра "Современник", - рассказали в пресс-службе.
Обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская, добавили в департаменте.
Рыжаков был назначен новым худруком "Современника" в конце декабря 2019 года. Ранее эту должность более 45 лет занимала народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.