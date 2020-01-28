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Песков сообщил, что решения по израильтянке Иссахар пока нет
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РИА Новости

Песков сообщил, что решения по израильтянке Иссахар пока нет

13:46 28.01.2020 (обновлено: 13:47 28.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по судьбе израильтянки Наамы Иссахар еще ожидается.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
"Ждем. Ждем, пока большего сказать не могу", - сказал Песков во вторник журналистам в ответ на вопрос, есть ли какое-то решение по Иссахар.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Вчера, 10:00
Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар
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Наама ИссахарДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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