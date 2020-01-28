Песков сообщил, что решения по израильтянке Иссахар пока нет

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по судьбе израильтянки Наамы Иссахар еще ожидается.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
"Ждем. Ждем, пока большего сказать не могу", - сказал Песков во вторник журналистам в ответ на вопрос, есть ли какое-то решение по Иссахар.