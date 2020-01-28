На "Звездочке" в Северодвинске не фиксировали ЧП за последние дни

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Никаких происшествий на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель завода Евгений Гладышев.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Местные СМИ сообщили о возможном ЧП на подводной лодке или в порту.
"На "Звездочке" радиационный фон в норме, никаких происшествий и ЧП не зафиксировано", - сказал Гладышев.
В свою очередь пресс-служба администрации города сообщила, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
12 декабря 2019, 13:10"Звездочка" опровергла данные о пропаже рабочих с "Адмирала Кузнецова"
"Данное повышение находится в пределах нормы", - говорится в сообщении.
На место была направлена группа Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области, чтобы уточнить правильность показаний датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09 - 0,14 микрозиверта в час.