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На "Звездочке" в Северодвинске не фиксировали ЧП за последние дни
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РИА Новости

На "Звездочке" в Северодвинске не фиксировали ЧП за последние дни

13:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПричал 35 судоремонтного завода АО "Центр судоремонта "Звездочка"
Причал 35 судоремонтного завода АО Центр судоремонта Звездочка
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Причал 35 судоремонтного завода АО "Центр судоремонта "Звездочка". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Никаких происшествий на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель завода Евгений Гладышев.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Местные СМИ сообщили о возможном ЧП на подводной лодке или в порту.
"На "Звездочке" радиационный фон в норме, никаких происшествий и ЧП не зафиксировано", - сказал Гладышев.
В свою очередь пресс-служба администрации города сообщила, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
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"Данное повышение находится в пределах нормы", - говорится в сообщении.
На место была направлена группа Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области, чтобы уточнить правильность показаний датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09 - 0,14 микрозиверта в час.
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Евгений ГладышевСеверодвинскЗвездочка (судостроительный завод)Происшествия
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