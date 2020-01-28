На "Звездочке" в Северодвинске не фиксировали ЧП за последние дни

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Никаких происшествий на судоремонтном заводе Никаких происшествий на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель завода Евгений Гладышев.

Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Местные СМИ сообщили о возможном ЧП на подводной лодке или в порту.

"На "Звездочке" радиационный фон в норме, никаких происшествий и ЧП не зафиксировано", - сказал Гладышев.

В свою очередь пресс-служба администрации города сообщила, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.

"Данное повышение находится в пределах нормы", - говорится в сообщении.