Песков рассказал, каким должен быть новый губернатор Пермского края

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Будущий губернатор Пермского края должен быть знающим и опытным человеком, обладающим широкой экспертизой по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.
23 января, 09:07Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
"Что касается "молодых технократов" - то эта формулировка, которая придумана средствами массовой информации и политологами. Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим. обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком. Поэтому слово "технократ" вряд ли здесь подходит", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, будет ли соблюдена традиция назначения "молодых технократов" в случае с постом главы Пермского края.
Пресс-секретарь президента в ответ на комментарий журналистов о том, что Пермский край уже 8 дней остается без временно исполняющего обязанности губернатора, заметил, что "внутреннюю кухню подбора кандидатур" на пост губернатора также раскрывать не будут.