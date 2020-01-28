Песков рассказал, каким должен быть новый губернатор Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.

"Что касается "молодых технократов" - то эта формулировка, которая придумана средствами массовой информации и политологами. Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим. обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком. Поэтому слово "технократ" вряд ли здесь подходит", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, будет ли соблюдена традиция назначения "молодых технократов" в случае с постом главы Пермского края.