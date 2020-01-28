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2020-01-28T13:39+0300
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Песков рассказал, каким должен быть новый губернатор Пермского края
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РИА Новости

Песков рассказал, каким должен быть новый губернатор Пермского края

13:39 28.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Будущий губернатор Пермского края должен быть знающим и опытным человеком, обладающим широкой экспертизой по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.
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"Что касается "молодых технократов" - то эта формулировка, которая придумана средствами массовой информации и политологами. Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим. обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком. Поэтому слово "технократ" вряд ли здесь подходит", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, будет ли соблюдена традиция назначения "молодых технократов" в случае с постом главы Пермского края.
Пресс-секретарь президента в ответ на комментарий журналистов о том, что Пермский край уже 8 дней остается без временно исполняющего обязанности губернатора, заметил, что "внутреннюю кухню подбора кандидатур" на пост губернатора также раскрывать не будут.
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Дмитрий ПесковПермский крайПолитика
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