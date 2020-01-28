Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Роскосмос" дал новое название "Млечный путь" системе поиска опасных астероидов и мониторинга космического мусора, рассказал во вторник первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич

"Мы решили переименовать систему в систему "Млечный путь". Это система АСПОС ("Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве"), которая на сегодня называется", - сказал он на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королевские чтения".

По одной из версий, несколько миллиардов лет назад именно космическое тело, ударившее в Землю, создало Луну, а несколько десятков миллионов лет назад еще одно тело стало причиной гибели динозавров.