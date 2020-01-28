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Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов
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РИА Новости

Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

13:38 28.01.2020 (обновлено: 18:33 28.01.2020)
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© Depositphotos / AlexmitГалактика Млечный Путь
Галактика Млечный Путь
© Depositphotos / Alexmit
Галактика Млечный Путь. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Роскосмос" дал новое название "Млечный путь" системе поиска опасных астероидов и мониторинга космического мусора, рассказал во вторник первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич.
"Мы решили переименовать систему в систему "Млечный путь". Это система АСПОС ("Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве"), которая на сегодня называется", - сказал он на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королевские чтения".
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По одной из версий, несколько миллиардов лет назад именно космическое тело, ударившее в Землю, создало Луну, а несколько десятков миллионов лет назад еще одно тело стало причиной гибели динозавров.
"С вероятностью, близкой к единице, что-то может прилететь к Земле", - сказал Урличич, не уточняя, о какой именно перспективе он говорит.
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Хочу стать космонавтомЮрий УрличичКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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