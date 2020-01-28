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Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Алекперовым
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РИА Новости

Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Алекперовым

13:37 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов во время встречи. 16 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов во время встречи. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из публичного будет визит к нему Алекперова, главы "Лукойла", собственно, крупнейшая частная нефтяная компания и заметный игрок на мировом рынке, динамично развивающаяся. Поэтому президент с Алекперовым поддерживает довольно регулярные рабочие контакты", - сказал Песков журналистам.
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ЛУКОЙЛВагит АлекперовДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
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