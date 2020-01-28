Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Алекперовым

"Из публичного будет визит к нему Алекперова, главы "Лукойла", собственно, крупнейшая частная нефтяная компания и заметный игрок на мировом рынке, динамично развивающаяся. Поэтому президент с Алекперовым поддерживает довольно регулярные рабочие контакты", - сказал Песков журналистам.