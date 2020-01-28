В Кремле считают, что отношения Москвы и Киева далеки от нормализации

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияет ли высказывание Зеленского на отношения двух стран.