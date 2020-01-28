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В Кремле считают, что отношения Москвы и Киева далеки от нормализации
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РИА Новости

В Кремле считают, что отношения Москвы и Киева далеки от нормализации

13:36 28.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что несмотря на робкую позитивную динамику отношений Москвы и Киева, сотрудничество далеко от тренда на нормализацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны.

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияет ли высказывание Зеленского на отношения двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 02:25
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаПолитика
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