В ОНК заявили, что экс-полковник Захарченко не обращался с жалобами

"Комиссия ОНК на днях посетила колонию №5, где отбывает наказание Захарченко. Мои подчиненные сказали, что все нормально у него, чувствует себя хорошо, никаких жалоб и просьб нет. Это была обычная поездка, от него никаких просьб не было, чтобы приехать к нему. У нас 12 тысяч человек осужденных в Мордовии, и мы регулярно проверяем колонии", - рассказал Крутов.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет и лишен звания, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.