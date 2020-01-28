В ОНК заявили, что экс-полковник Захарченко не обращался с жалобами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской ИК-5, не обращался к членам Общественной наблюдательной комиссии, посетившим колонию, с жалобами и просьбами, заявил РИА Новости председатель ОНК республики Валерий Крутов.
"Комиссия ОНК на днях посетила колонию №5, где отбывает наказание Захарченко. Мои подчиненные сказали, что все нормально у него, чувствует себя хорошо, никаких жалоб и просьб нет. Это была обычная поездка, от него никаких просьб не было, чтобы приехать к нему. У нас 12 тысяч человек осужденных в Мордовии, и мы регулярно проверяем колонии", - рассказал Крутов.
Как ранее сообщили агентству в пресс-службе УФСИН России по Мордовии, 9 января Захарченко подрался с другим осужденным. По этому факту в колонии проводится проверка.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет и лишен звания, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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