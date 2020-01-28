Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-28T13:35+0300
https://ria.ru/20200128/1563965516.html
Российский ученый рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:40:3185:1832_1036x0_80_0_0_b61dcbbb38198a0c7026172f2c815ae3.jpg
РИА Новости

Российский ученый рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид

13:35 28.01.2020
8657
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
КАЛИНИНГРАД, 28 янв - РИА Новости. Приближающийся к Земле астероид не несет угрозы планете, считает руководитель астросообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде Алексей Байгашов.
Ранее НАСА информировало, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Астероид открыт в 1995 году и относится к группе "Аполлонов", чьи трассы пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.
"В середине февраля астероид пройдет позади Земли, приблизившись к ней на минимальное расстояние в 0,039 астрономических единиц. В привычных для нас единицах измерения это расстояние огромно – почти 6 миллионов километров. Для сравнения Луна находится в 15 раз ближе к Земле. Разумеется, такой пролет астероида не несет никакой, даже гипотетической угрозы для Земли и ее обитателей", - сказал Байгашов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По словам ученого, столкновение с Землей этого астероида будет иметь катастрофические последствия, поскольку выделившаяся при ударе энергия в тысячи раз превосходит самый мощный термоядерный взрыв, однако вероятность этого ничтожно мала. Последний раз крупный (около 10 километров) астероид падал на Землю 66 миллионов лет назад, став причиной возникновения кратера Чикшулуб в Мексике и массового вымирания динозавров.
Байгашов отметил, что астрономы со всего мира постоянно отслеживают движения всех потенциально опасных космических объектов, а современные вычислительные средства позволяют моделировать их траектории на годы вперед, заблаговременно предупреждая о возможной опасности.
Темная материя
24 декабря 2019, 08:13РИА Наука
Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
1144013
Обсудить 0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА НаукаБалтийский федеральный университетНАСАКалининград
Рекомендуем
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Павильон Роскосмоса
Роскосмос планирует в 2030 году запустить космический "буксир"
Испытание десантного модуля проекта ExoMars
Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Звездное небо
Два американских спутника могут столкнуться над США 30 января
Вид Земли с МКС
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Макеты ракет-носителей
"Ангару" предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Марс во время восхода солнца
Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния