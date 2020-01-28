Российский ученый рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид

КАЛИНИНГРАД, 28 янв - РИА Новости. Приближающийся к Земле астероид не несет угрозы планете, считает руководитель астросообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде Алексей Байгашов.

Ранее НАСА информировало, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Астероид открыт в 1995 году и относится к группе "Аполлонов", чьи трассы пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

"В середине февраля астероид пройдет позади Земли, приблизившись к ней на минимальное расстояние в 0,039 астрономических единиц. В привычных для нас единицах измерения это расстояние огромно – почти 6 миллионов километров. Для сравнения Луна находится в 15 раз ближе к Земле. Разумеется, такой пролет астероида не несет никакой, даже гипотетической угрозы для Земли и ее обитателей", - сказал Байгашов, слова которого приводит пресс-служба вуза.

По словам ученого, столкновение с Землей этого астероида будет иметь катастрофические последствия, поскольку выделившаяся при ударе энергия в тысячи раз превосходит самый мощный термоядерный взрыв, однако вероятность этого ничтожно мала. Последний раз крупный (около 10 километров) астероид падал на Землю 66 миллионов лет назад, став причиной возникновения кратера Чикшулуб в Мексике и массового вымирания динозавров.